Die Polizei und die Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg informieren in einem Kurzfilm über die Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter".

Achtung Betrug! Senioren werden häufig Opfer von Telefonbetrügern (Symbolbild) SWR

Das fünfminütige Video trägt den Titel "Durchschaut". Erklärt wird darin, wie man sich vor kriminellen Anrufern schützen kann, teilte das Innenministerium in Stuttgart am Freitag mit. Der Film ist im Internet abrufbar. Das Video soll aber auch in den Wartebereichen vieler Impfzentren abgespielt sowie den Kreisseniorenräten vorgeführt werden.

Betrüger sind auf Geld und Wertsachen aus

Betrüger melden sich vor allem bei Senioren und bringen sie dazu, ihnen Geld und Wertsachen auszuhändigen. Im vergangenen Jahr registrierten die Behörden in Baden-Württemberg mehr als 300 vollendete Straftaten in diesem Bereich. Dabei entstand ein Schaden von fast 7,5 Millionen Euro. Laut Polizei ist aber nur jeder 50. Anruf erfolgreich.