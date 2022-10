Falscher Chef ergaunert über 100.000 Euro im Kreis Esslingen

Ein Unternehmen im Kreis Esslingen hat mehr als 100.000 Euro an einen Betrüger überwiesen. Der Unbekannte soll sich als Teil der Geschäftsführung ausgegeben haben.

Über 100.000 Euro Schaden hat ein Betrüger im Kreis Esslingen bei einem Unternehmen verursacht. Laut der Polizei hatte sich der Täter in einer Mail als Geschäftsführer ausgegeben und einen Mitarbeiter aufgefordert, das Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen. Außerdem habe er den Mitarbeiter in der Mail dazu aufgefordert, mit niemandem über die Transaktion zu sprechen. Laut der Polizei ist das ein "typischer Trick" von Betrügern.

Die "Geschäftsführer-Masche"

Die Täter verfügen demnach oft über Insider-Wissen und melden sich, wenn die Geschäftsführung außer Haus ist. In Mails weisen sie dann oft darauf hin, dass sie im Moment telefonisch nicht erreichbar seien. Das soll verhindern, dass der Mitarbeiter versucht, Kontakt mit dem Vorgesetzten aufzunehmen. Gleichzeitig beschreiben die Betrüger in den Mails Situationen, in denen die Mitarbeiter möglichst schnell handeln müssen, um ihrem Chef zu helfen. In besonders dreisten Fällen sollen sich Betrüger auch am Telefon als Assistenten ausgeben. Die Polizei rät Mitarbeitern, sich bei solchen Mails immer zunächst nochmals an die Geschäftsleitung zu wenden.