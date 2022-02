Falscher Amok-Alarm an Schule in Asperg ausgelöst

An einer beruflichen Schule in Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist fälschlicherweise ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Polizei wurde der Alarm vermutlich wegen eines technischen Defekts ausgelöst. Die Polizei sicherte zunächst das Gelände weiträumig und Spezialkräfte durchsuchten die Schule. In dieser Zeit blieben die rund 500 Schüler und Schülerinnen den Anweisungen der Polizei entsprechend in ihren Klassenräumen. Erst nachdem Entwarnung gegeben wurde, wurden die Schüler und Schülerinnen sowie besorgte Eltern zu einer Sammelstelle geführt und dort betreut. Der Einsatz dauerte bis gegen 13:30 Uhr.