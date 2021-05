per Mail teilen

In Waiblingen hat es heute einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Anlass sei ein Zeuge gewesen, der etwas Verdächtiges beobachtet haben wollte, so die Polizei. In Folge waren 20 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz - im Nachhinein geht die Polizei aber von falschem Alarm aus.