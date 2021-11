Falsche Reifen - erster Schnee bringt Karambolagen

per Mail teilen

Die Polizei Stuttgart hat am Sonntagabend rund 20 Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee und Glätte im gesamten Stadtgebiet aufgenommen.

Die Unfälle ereigneten sich innerhalb von rund drei Stunden hauptsächlich in den Stadtbezirken Feuerbach, West, Süd und auf der Filderebene. Dabei verletzten sich drei Personen leicht. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf zirka 80.000 Euro. Zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen durch liegen gebliebene Fahrzeuge. Ursache für die Karambolagen waren in den meisten Fällen die falschen Reifen, also Sommerreifen.