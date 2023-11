Trickbetrüger wollten eine 85-jährige Frau aus Weil der Stadt um viel Gold bringen. Doch die Kriminalpolizei war rechtzeitig vor Ort.

Die Kriminalpolizei hat zwei mutmaßliche Trickbetrüger in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Mittwoch mitteilte, wollten die Männer im Alter von 29 und 41 Jahren von der Seniorin Gold ergaunern. Dabei setzten sie den Angaben nach auf die Masche "falscher Polizist".

Polizei: Seniorin händigte Goldmünzen noch aus

Die Frau wurde bereits Anfang des Monats von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg angerufen, der die Frau dazu überredete, ein paar Goldmünzen zu übergeben.

Wenig später versuchten es laut Polizei mutmaßlich dieselben Täter nochmals und forderten dieses Mal einen Goldbarren von der Seniorin, um angeblich einer Verbrecherbande des Handwerk legen zu können. Doch in diesem Fall war die Polizei vorher informiert worden und konnte die Männer dann bei der Übergabe festnehmen. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

So groß ist der Schaden bei Trickbetrug in BW Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter": Waren es 2018 noch keine Betrugsversuche aus dem Ausland, so kamen laut Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg die meisten aus dem Ausland (9.194). Insgesamt wurden 2022 in Baden-Württemberg 11.141 Fälle registriert, davon gelangen 488, die einen Vermögensschaden von fast 9,4 Mio. Euro ausmachten. Beim Betrug mit Enkeltrick und Schockanruf wurden ebenfalls 2018 noch keine Fälle aus dem Ausland registriert. Danach stieg die Zahl aber kontinuierlich an. Inzwischen kommen die meisten Anrufe zu diesen beiden Betrugsmaschen aus dem Ausland. 2022 waren das laut LKA 5.862 und 1.546 Betrugsanrufe aus dem Inland. Dabei wurden insgesamt 518 Fälle vollendet und verursachten einen Schaden von 11,28 Mio. Euro. 2021 wurde insgesamt durch 210 vollendete Betrugsfälle mit Enkeltrick und Schockanruf ein Schaden von fast 5 Mio. Euro verursacht.

Mehrere Festnahmen von Trickbetrügern im Raum Ludwigsburg

Bereits im Juli hatte die Polizei drei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, Teil einer Bande von Telefon-Trickbetrügern in Deutschland und Österreich zu sein - oder für diese Bande gearbeitet zu haben. Teils sollen die Drei auch zu den rivalisierenden Banden gehören, die mit der Schuss-Serie in der Region Stuttgart in Verbindung gebracht werden. In der Folge hatte es einige Wohnungsdurchsuchungen im Kreis Ludwigsburg gegeben.