Schon vor dem Start in der Kritik: der Faktencheck zur Gäubahn in Stuttgart

In Stuttgart startet am Freitag der Faktencheck zur künftigen Streckenführung der Gäubahn. Eigentlich sollte dieser die Debatte versachlichen - doch bereits im Vorfeld gibt es Kritik.

Die Planung des Faktenchecks, der am Freitag in Stuttgart beginnt, sorgt bei Anrainer-Kommunen entlang der Gäubahn und Verbänden für Kritik. Bemängelt wird von ihnen vor allem das Fehlen von neutralen Experten. Der Faktencheck zum Erhalt der Gäubahn soll Klarheit bringen, wie die Bahnstrecke aus Richtung Singen, Horb und Böblingen künftig zum Stuttgarter Hauptbahnhof führt.

Zum Faktencheck eingeladen hat der Interessenverband Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn (GNBB). Bereits im Juli war der Faktencheck bei einem Krisentreffen im Stuttgarter Rathaus beschlossen worden. Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sagte damals: "Ziel soll es sein, einen Gäubahnfrieden zu halten." Und weiter: "Wir alle sind Gäubahn, wir alle möchten einen Weg finden, einen Ausgleich finden. Ich bin zuversichtlich, dass uns dies in der Abwägung gut gelingen wird."

Damals schien allen Beteiligten ein Faktencheck eine gute Möglichkeit, ihre Hoffnungen, Wünsche und Ziele zum Betrieb der Gäubahn einzubringen. Der Landesnaturschutzverband (LNV), Pro Bahn und der Ökologische Verkehrsclub Deutschland (VCD) teilten mit: "Ein Faktencheck soll dazu dienen, Transparenz herzustellen und Vertrauen durch eine objektive, neutrale Bewertung zu schaffen."

Faktencheck zur Gäubahn: Objektivität wird angezweifelt

Von dieser Begeisterung ist nicht viel übrig geblieben. Matthias Lieb, Landesvorsitzender des VCD, spricht in Hinblick auf die geplante Veranstaltung auf SWR-Anfrage von einer reinen Informationsveranstaltung für geplante Lösungen von Deutscher Bahn und der Stadt Stuttgart.

"Die Veranstaltung ist kein Faktencheck."

Der VCD hat daher bereits am Dienstag, zusammen mit dem Fahrgastverband Pro Bahn und dem Landesnaturschutzverband BW, seinen eigenen Faktencheck zur Gäubahn vorgestellt.

Böblinger OB Belz "gespannt, ob etwas Neues herauskommt"

Der Böblinger OB Stefan Belz (Grüne) kritisiert ebenfalls das Fehlen neutraler Gutachten beim Faktencheck, der am Freitag in Stuttgart stattfindet. Grundsätzlich zeigt er sich gegenüber dem SWR jedoch gespannt, ob etwas Neues herauskommt. "Allerdings sind wir Gäubahn-Anrainer verwundert darüber, dass die drei bereits vorliegenden Rechtsgutachten - darunter auch eins von uns selbst beauftragtes - nun gar nicht auf der Tagesordnung stehen."

OB Häusler aus Singen: "Keine großen Erwartungen an Faktencheck"

Auch der Oberbürgermeister der Gäubahn-Anrainer-Kommune Singen, Bernd Häusler (CDU), ist mit Blick auf den Faktencheck in Stuttgart skeptisch. "Allzu große Erwartungen habe ich nicht", so Häußler im Vorfeld auf SWR-Anfrage. Seine Befürchtung ist es, dass die Bahn und die Stadt Stuttgart lediglich bereits bekannte Argumente vortrage, die untermauern, warum die Gäubahn über viele Jahre vom Stuttgarter Hauptbahnhof abgehängt werden müsse. Er stelle das "Thema Objektivität in Frage", so Häusler.

Keine Reaktion von Deutscher Bahn und Stadt Stuttgart

Die Stadt Stuttgart sowie die Deutsche Bahn wollten sich auf SWR-Anfrage im Vorfeld nicht zur vorgebrachten Kritik am Faktencheck zur Gäubahn äußern.

Schon lange hitzige Debatte um Zukunft der Gäubahn

Wenn es um die Gäubahnstrecke geht, prallen viele sehr gegensätzliche Interessen aufeinander. Einig sind sich alle Beteiligten nur in Bezug auf eine Langzeitlösung. Bereits beschlossen ist nämlich der sogenannte Pfaffensteigtunnel. Der knapp eine Milliarde teure Tunnel soll künftig die Gäubahn auf schnellstem Weg an das neu gebaute Stuttgart 21-Gleisnetz anschließen. Jedoch wird dieser Tunnel erst voraussichtlich im Jahr 2032 fertiggestellt. Wie eine Übergangslösung bis zum Jahr 2032 aussehen kann, darüber wird heftig gestritten.

Wie kann eine Übergangslösung bis 2032 aussehen?

Nach bisherigen Plänen der Deutschen Bahn soll die Gäubahn in der Zwischenzeit in Stuttgart-Vaihingen enden. Zum Hauptbahnhof nach Stuttgart müssten Reisende dann nochmals in die S-Bahn umsteigen. Die S21-Projektpartner - die Stadt Stuttgart, die Region Stuttgart und das Landesverkehrsministerium - wollen die bisherige Panormastrecke weiter nutzen, um die Gäubahn an einem neu gebauten Nordhalt enden zu lassen. Auch von dort müssten Reisende auf ihrem Weg zum neuen Hauptbahnhof umsteigen. Die Anrainerkommunen und Verkehrsverbände wiederum wollen auf den direkten Zugang zum Hauptbahnhof nicht verzichten und haben Angst, die Gäubahn werde abgehängt. Sie fordern einen Weiterbetrieb der jetzigen Strecke.