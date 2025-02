Brennendes Auto im Kappelbergtunnel in Fellbach: Tunnel für mehrere Stunden gesperrt

Der Kappelbergtunnel zwischen Stuttgart und Fellbach war am Donnerstagabend für mehrere Stunden gesperrt. Grund dafür war laut Polizei ein brennendes Auto.

Wegen eines brennenden Autos ist der Kappelbergtunnel in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstagabend für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Laut Polizei bemerkte ein 33-jähriger Autofahrer im Tunnel, dass sein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Er konnte das Auto im Tunnel abstellen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto in Vollbrand, konnte aber schnell gelöscht werden, so die Polizei.

Fahrzeugbrand im Kappelbergtunnel in Fellbach: Niemand verletzt

Gegen 23 Uhr wurde der Tunnel laut Polizei wieder freigegeben. Der Verkehr musste für mehrere Stunden umgeleitet werden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei auf SWR-Anfrage mitteilte, war der Grund für den Fahrzeugbrand ein technischer Defekt am Auto. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 15.000 Euro.