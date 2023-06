"Fahrschule der Zukunft" - Autofahren lernen mit E-Antrieb

In Hinsicht Sicherheit und Nachhaltigkeit gibt es für viele Fahrschulen noch was zu lernen. Ein Projekt fördert den Einsatz des Elektroautos und den digitalen Theorieunterricht.

Fahrschulen lehren Fahren – es geht um Sicherheit und Nachhaltigkeit – und genau da gibt’s für die Fahrschulen selbst noch was zu lernen. In Sachen Elektroauto fahren nämlich – da können Fahrlehrer jetzt selbst noch mal Fahrschule machen. In speziellen Kursen sollen sie für die E-Mobilität begeistert werden. Verena Neuhausen hat sich in die Fahrschule der Zukunft begeben – die elektrisch unterwegs ist.