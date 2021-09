Fahrradgaragen sehr unterschiedlich beliebt

Fahrradgaragen oder Fahrradboxen, also sichere, abschließbare Abstellplätze für Fahrräder - meist in Bahnhofsnähe - sind in der Region sehr unterschiedlich beliebt. In Esslingen und Ludwigsburg sind die Boxen sehr gut ausgelastet, teils gibt es Wartelisten, teilen die Stadtverwaltungen mit. Beide Städte planen deshalb einen Ausbau der Fahrradgaragen. In Leonberg und Stuttgart dagegen stehen sie häufig leer. Das kritisiert der Bund der Steuerzahler, da den Ausgaben von rund 600.0000 Euro in Stuttgart nur Einnahmen von wenigen tausend Euro gegenüberstehen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) plädiert wegen der geringen Auslastung in Stuttgart dafür, die Fahrradboxen an Standorten aufzustellen, die für Pendler und regelmäßig Buchende interessant sind - für "Kurzzeitparker" seien die Fahrradboxen zu aufwändig zu bedienen.