per Mail teilen

Im öffentlichen Personennahverkehr gibt es zwei Mal im Jahr einen Fahrplanwechsel. Vom kommenden Sonntag an sind auch für die Region Stuttgart einige Änderungen angesagt.

Neu im Angebot ist eine Schnellbuslinie von Nürtingen (Kreis Esslingen) über Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) nach Stuttgart-Degerloch. Am kommenden Montag geht die neue Schnellbuslinie X4 an den Start, teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Die Schnellbuslinie ergänzt die bestehende Linie 74. Weil die Busse teilweise über die Bundesstraße 27 fahren, brauchen sie zehn Minuten weniger Zeit, so der VVS. Die Schnellbusse sind montags bis freitags zwischen etwa 5:30 und 20:30 Uhr im Halbstunden-Takt im Einsatz.

15-Minuten-Takt bei S-Bahn weiter verbessert

Nach Angaben des Verkehrs- und Tarifverbunds wird auch bei der S-Bahn der Fahrplan weiter verbessert. Demnach sind ab 13. Dezember die S-Bahnen von montags bis freitags ganztägig alle Viertelstunde unterwegs. Es bestehe dann von 6:00 bis 20:30 Uhr ein durchgehender 15-Minuten-Takt, von einigen Ausnahmen abgesehen.

Neue Züge sorgen für Entlastung im Rems- und Filstal

Auf den Strecken des privaten Bahnbetreibers Go-Ahead können die vom Hersteller verspätet ausgelieferten Züge nun besonders stark ausgelastete Züge im Rems- und Filstal entlasten. Betroffen sind dabei die Linien RB13 von Stuttgart über Aalen nach Crailsheim und die RB16 von Stuttgart nach Ulm. Außerdem werden laut VVS an den Endstationen in Aalen, Geislingen und Ulm bei weiteren Zügen längere Pufferzeiten zwischen der Ankunft und der Abfahrt eines Zuges eingeplant.

Probeweise Ferienfahrplan bei den Stuttgarter Straßenbahnen

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) führen zum Fahrplanwechsel probeweise einen gesonderten Ferienfahrplan für die Weihnachts-, Pfingst- und Sommerferien ein. Weil in diesen Zeiten weniger Fahrgäste unterwegs sind, wird das Angebot etwas eingeschränkt. So ist beispielsweise die Stadtbahnlinie U19 nur während der Hauptverkehrszeit auf der Strecke. Im Busverkehr sind etwa die Busse der Linie 41 im 15-Minuten-Takt statt im 10-Minuten-Takt im Einsatz.