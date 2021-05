Die Deutsche Bahn modernisiert derzeit die Gleise am Bahnhof in Endersbach (Rems-Murr-Kreis). Ab Samstag, 22. Mai, kommt es deshalb zu Änderungen im Zugfahrplan. Die Linie S2 fährt zwischen Filderstadt und Waiblingen im Halbstundentakt, zwischen Waiblingen und Schorndorf nur stündlich, teilte die Bahn mit. Außerdem halten die Züge an anderen Bahnsteigen als üblich. Im Regionalverkehr Stuttgart-Aalen-Crailsheim fahren weniger Züge, dafür gibt es zweistündlich Expressbusse zwischen Waiblingen und Schorndorf. Im Fernverkehr zwischen Stuttgart und Crailsheim entfallen die Zwischenhalte Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen. Die Modernisierungsarbeiten dauern planmäßig bis zum 7. Juni an.