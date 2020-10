Vollautomatisch und fahrerlos parken - das soll künftig am Stuttgarter Flughafen möglich sein. Am Montag haben Bosch, Mercedes-Benz und der Parkhausbetreiber Apcoa die Technik vorgestellt.

Künftig sollen bestimmte, hoch moderne Autos autonom durch ein extra dafür ausgerüstetes Parkhaus am Stuttgarter Flughafen fahren. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa

Täglich werden im Testbetrieb im Parkhaus P6 derzeit bis zu 50 Ein- und Ausfahrten vollautomatisch und fahrerlos durchgeführt. Wann die neue Parktechnik am Stuttgarter Flughafen in den Regelbetrieb geht, ist derzeit noch unklar, hieß es bei der Präsentation der Technik am Montag. Noch warten Bosch und Mercedes-Benz auf die behördliche Genehmigung für das von beiden Unternehmen entwickelte sogenannte "Automated Valet Parking". Weder Bosch noch Daimler nannten einen Zeitpunkt, bis wann damit zu rechnen sei. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits seit 2015 an der Technik. Beim "Automated Valet Parking" werden nur neueste Autos das Angebot des fahrerlosen und vollautomatischen Parkens nutzen können.

Nur spezielle Autos mit Zusatzausstattung

Derzeit ist dafür beispielsweise nur die neue S-Klasse ausgerüstet. Um tatsächlich autonom einparken zu können, müssen Interessierte nach Angaben eines Daimler-Sprechers noch ein Extra-Parkpaket als Zusatzausstattung erwerben. Mit anderen Autobauern sei man ebenfalls im Gespräch darüber, diese Technik in neue Fahrzeugmodelle einzubauen, sagte eine Bosch-Sprecherin. Martin Hart, Leiter Mercedes-Benz Entwicklung Assistenzsysteme, forderte mehr Tempo bei dem Thema. Das Klima für automatisiertes Fahren sei freundlicher geworden.

Das Auto wird automatisch abgestellt und gebracht

Der Stuttgarter Flughafen ist nun der nächste Schritt, die Pläne und Tests in den Alltag zu übertragen. Apcoa-Manager Frank van der Sant sieht Parkhäuser an Flughäfen als idealen Einsatzort der Technik. Dort würden die Fahrzeuge länger abgestellt, und man wisse, wann der Fahrer zurückkehre. "In innerstädtischen Parkhäusern ist das nicht der Fall." Außerdem verringere das System den Parksuchverkehr.

Bei der neuen Parktechnik buchen Autofahrer per App einen Stellplatz im Parkhaus. Sie fahren auf eine Sonderfläche und steigen aus. Von da ab übernehmen Kameras, Sensoren und Computer. So wird das Auto auf einen freien Platz gestellt und bei der Abholung wieder gebracht. Damit das Navigieren reibungslos klappt, ist die Parkgarage mit vielen Kameras ausgestattet. So kann über die Ebenen hinweg auch auf Gegenverkehr reagiert werden. Zwei Parkplätze stehen zunächst für den Pilotbetrieb zur Verfügung.

Zuvor im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum getestet

Seit 2017 hatten Bosch und Daimler das "Automated Valet Parking" zunächst im Parkhaus des Stuttgarter Mercedes-Benz-Museums getestet. Vor einem Jahr bekamen die beiden Konzerne dann die Zulassung der Behörden, diese Tests ohne Menschen im Auto oder in der Nähe des Fahrzeugs fortzuführen.