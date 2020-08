Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Verdächtiger in Ludwigsburg am Mittwochnachmittag einen Beamten mit dem Auto angefahren. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt, wie die Ermittler mitteilten. Bei dem Einsatz hätten die Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Nach ersten Erkenntnissen sei dadurch niemand zu Schaden gekommen. Wie viele Schüsse fielen und auf wen oder was geschossen wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Beamten hatten im Zuge eines Ermittlungsverfahrens zwei Verdächtige festnehmen wollen. Bei einem gelang dies, sein Komplize konnte mit dem Auto fliehen. Was den beiden vorgeworfen wird, wollte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert an.