Fahranfänger verursacht Unfall - mehrstündige Sperrung der A8

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 18jähriger auf der A8 einen Unfall verursacht. Die A8 musste über mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt werden. Gegen 3.00 Uhr war der Fahranfänger von Kirchheim-Teck kommend in Richtung Ulm unterwegs. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, kam er im Baustellenbereich von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Betongleitwände und Fahrbahnteiler. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in eine naheliegende Klinik verbracht. Wegen des Trümmerfeldes auf der Autobahn, war diese in beiden Fahrtrichtungen bis kurz vor 5:00 Uhr voll gesperrt. Die Aufbauarbeiten der Autobahnmeisterei dauerten bis gegen 6:30 Uhr an.