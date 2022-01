Fahranfänger verwechselt Gaspedal und Bremse

Weil er Gas und Bremse verwechselte, hat ein 18-Jähriger am Sonntag in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) seinen Sportwagen und ein weiteres Auto zu Schrott gefahren. Der Fahranfänger wollte vor einem Parkplatz ein Parkticket ziehen, teilte die Polizei mit. Als er dabei versuchte, Geld in den Automaten zu werfen, sei es zu der Verwechslung gekommen. Anstatt sich auf dem Bremspedal abzustützen, trat der 18-Jährige das Gaspedal durch. Der Sportwagen schoss nach vorn durch die Schranke, nutzte einen Zaun als Rampe und überflog ein parkendes Auto. Der Sportwagen landete in einer Parklücke und berührte noch ein weiteres Auto. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt knapp 120.000 Euro.