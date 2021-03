Nach den Krawallen im letzten Juni sind mittlerweile viele verurteilt worden, die in Stuttgart Läden geplündert und Polizisten angegriffen hatten. Doch einige Tatverdächtige konnten bislang nicht gefunden werden. Nun will die Polizei Fahndungsfotos veröffentlichen. Nach den Krawallen hatte die Polizei Videos und Fotos durchsucht, die in sozialen Medien hochgeladen worden waren. Viele an den Ausschreitungen Beteiligte hatten sie selbst hochgeladen. 130 Tatverdächtige konnten so ermittelt werden. In knapp 80 Fällen gab es Haftbefehle und mittlerweile viele Urteile mit Haftstrafen. Doch 17 Tatverdächtige hat die Polizei auf Videos zwar identifiziert, weiß aber nicht, wer die Personen sind. Ab Montag werden nun deren Fotos zur Fahndung veröffentlicht.