Rund 130 Tatverdächtige hat die Polizei nach der Stuttgarter Krawallnacht im Juni 2020 schon ermittelt. Für die Identifizierung weiterer Täter gehen die Ermittler nun einen ganz neuen Weg.

Nach monatelangen Ermittlungen zur Stuttgarter Krawallnacht geht die Polizei auf der Suche nach weiter flüchtigen Randalierern an die Öffentlichkeit. Die Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von 17 bislang nicht identifizierten mutmaßlichen Tätern aus der Juni-Nacht des vergangenen Jahres veröffentlicht. Zu jedem einzelnen Verdächtigen auf den Abbildungen gebe es einen richterlichen Beschluss.

#Öffentlichkeitsfahndung Unsere Ermittlungsgruppe Eckensee konnte bereits 130 Tatverdächtige der sog. Krawallnacht ermitteln, jetzt brauchen wir Eure Unterstützung. Kennt Ihr diese 17 Personen? Zur Fahndung ▶ https://t.co/veHR96nOZj Eure #Polizei #Stuttgart https://t.co/WARJlhDXuR Polizei Stuttgart, Twitter, 8.3.2021, 8:03 Uhr

Die meist jungen Männer gehören zu Dutzenden anderen, die nach einer Drogenkontrolle am späten 20. Juni 2020 in der Stuttgarter Innenstadt randaliert haben sollen. Polizisten waren bedroht, beworfen, getreten und verletzt, Schaufenster zerstört und Geschäfte geplündert worden. Die Vorfälle hatten weit über Stuttgart hinaus für Schlagzeilen und hitzige Debatten gesorgt.

Seit Februar wieder angespannte Situation in Stuttgart

Vor gut einer Woche hatte es wieder einen Konflikt zwischen feiernden Jugendlichen und der Polizei in der Stuttgarter Innenstadt gegeben. Wie alle Seiten betonten, sei der Vorfall aber keinesfalls mit der Krawallnacht vom vergangenen Juni vergleichbar. Dennoch waren Polizei und Streetworker der mobilen Jugendarbeit verstärkt am vergangenen Wochenende in Stuttgart im Einsatz. Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) verschaffe sich ein Bild der Lage.

Gerichte verhängen harte Strafen gegen Randalierer

Mehrere Täter der Stuttgarter Krawallnacht vom Juni sind bereits verurteilt worden. Vergangene Woche schickte das Stuttgarter Landgericht zwei junge Männer für mehrere Jahre ins Gefängnis. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die beiden einen Studenten in der Krawallnacht brutal attackiert haben sollen. Einer der Täter soll ihn gegen den Kopf getreten haben. Zuvor hatte der Student die beiden Täter aufgefordert, auf Polizisten und Autos keine Flaschen mehr zu werfen.

Ermittler werteten über sieben Terabyte Videomaterial aus

Bei der Fahndung nach den Randalieren haben die Ermittler bislang nach eigenen Angaben rund 7.000 Mediendaten und etwa 3.000 schriftliche Hinweise durchforstet. Insgesamt wurden rund 7,1 Terabyte Videomaterialien vor allem von Handys und aus sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook und Tiktok ausgewertet, zehn sogenannte Super-Recognizer mit guter Gesichtswiedererkennung wurden eingesetzt und mehr als mehr als 1200 Spuren abgearbeitet. Bislang ermittelte die Polizei 130 Tatverdächtige, darunter 46 Jugendliche, 48 Heranwachsende und 35 Erwachsene sowie eine Person, die rechtlich noch als Kind zählt.