Der Fall in Eislingen (Landkreis Göppingen) hat am Wochenende bundesweit für Schlagzeilen gesorgt - ein fremder Mann stieg durch das Fenster in das Schlafzimmer einer Wohnung ein und legte sich zu der dort schlafenden Frau ins Bett. Nach dem Mann wird weiter gefahndet. Hinweise erhofft sich die Polizei unter anderem von seinen Schuhen, die er zurückgelassen hatte.