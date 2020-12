Fachwerkhaus in Murrhardt ausgebrannt

Sachschaden wird auf bis zu 500.000 Euro geschätzt Fachwerkhaus in Murrhardt ausgebrannt

Beim Brand eines Fachwerkhauses in Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist am frühen Dienstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Die beiden Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.