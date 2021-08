Zweiter Versuch für die Extremsportlerin Stefanie Saul aus Welzheim (Rems-Murr-Kreis): Die 38-Jährige ist wieder unterwegs. Dabei geht es ihr nicht nur um die sportliche Herausforderung.

Extremsportlerin Steffi Saul ist mit ihrem Mitläufer Erwin Bauer am frühen Donnerstagmorgen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gestartet, um bei einem 250-km langen Lauf Spenden zu sammeln. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Stefanie Saul will 244 Kilometer über den Remstalweg bis zum Stuttgarter Kinderkrankenhaus Olgäle schaffen. Dabei wird sie voraussichtlich fast 5.000 Höhenmeter überwinden und 55 Stunden auf den Beinen sein. Die 38-Jährige wirbt mit dem Lauf erneut für die Typisierungen für Blutkrebspatienten.

"Ich versuche immer, aus einem 'impossible' ein 'possible' zu machen."

Saul war die Strecke bereits 2013 bei Schnee und eisiger Kälte gelaufen. Dabei sammelte sie mit ihrem Team knapp 25.000 Euro an Spendengeldern. In diesem Jahr scheiterte ein erster Versuch Mitte April an der kurz zuvor verhängten Ausgangssperre in der Region.

Rennen in Feuerwehrmontur und im Schlamm wälzen

Immer wieder hat die gelernte Bankkauffrau mit ausgefallenen Herausforderungen für Schlagzeilen gesorgt. Sie startete als eine von ganz wenigen Frauen beim britischen Tough-Guy-Race, sie wälzte sich beim Wildsau-Dirtrace in Österreich im Schlamm und entdeckte schließlich die Ultraläufe, die länger sind als ein Marathon und möglichst viele Höhenmeter haben sollten. Zudem legte sie 300 Kilometer in Feuerwehrmontur zurück und rannte rund um den Bodensee und zur Zugspitze hinauf.

Von der Raucherin zur Extremsportlerin

Die Läuferin sagt über sich selbst, dass sie früher "der faulste Mensch auf der Welt" gewesen sei. Mit dem Joggen habe sie nur begonnen, um mit dem Rauchen aufzuhören.