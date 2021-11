Wissenschaftsboot "MS Experimenta" wieder in Stuttgart

Vom 5. bis 11. November hält in Stuttgart das Schiff der Heilbronner Wissenschaftsausstellung experimenta. Auf dem Boot können Technik und Wissenschaft spielerisch erlebt werden.

Was passiert, wenn ein Mensch älter wird? Und wie funktioniert eigentlich Denken? Fragen wie diese werden auf dem Schiff "MS experimenta" beantwortet. Es gibt 21 Mitmachstationen, Workshops und eine 360-Grad-Projektionskuppel. Das Angebot richtet sich nach Unternehmensangaben besonders an Familien mit Kindern zwischen vier und 12 Jahren.

Öffnungszeiten der MS experimenta in Stuttgart von 13 bis 19 Uhr

So sieht es im Inneren des Wissenschaftsschiffs MS experimenta aus - die Ausstellung richtet sich besonders an Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren. Pressestelle Pressestelle experimenta

Stuttgart ist die letzte Station, an der das experimenta-Schiff bei seiner Tour dieses Jahr Halt macht. Rund 1.500 Kilometer und drei Flüsse liegen bereits hinter dem Schiff. In Stuttgart ankert die schwimmende Ausstellung am Berger Steg an der König-Karls-Brücke im Stadttteil Bad Cannstatt. Es gelten die üblichen Corona-Regeln wie 3G, Abstand und Maskenpflicht.