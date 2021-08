Immer wieder belästigen Exhibitionisten Menschen auch in der Region - so registrierte die Polizei im Kreis Göppingen am Dienstag gleich zwei Fälle. So belästigte ein Mann eine Frau am Göppinger Barbarossasee. Der Mann hatte sich auf einer Bank unsittlich berührt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Fall konnte die Polizei später einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. In der Gemeinde Wangen belästigte ein Mann aus seinem Auto heraus eine 13-Jährige, die Fahndung nach dem etwa 30 Jahre alten Mann läuft. Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen, so die Polizei. Opfer sollten von dem Täter scheinbar keine Notiz nehmen und weitergehen, dann sofort die Polizei verständigen und den Täter möglichst gut beschreiben.