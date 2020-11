Bernhard Häußler war zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes gegen Stuttgart 21-Gegner 2010 im Schlossgarten Oberstaatsanwalt. Heute sagt er: "Der Einsatz war ein Fiasko."

An diesem 30. September 2010 sei etwas in Stuttgart passiert, was bislang immer vermieden worden sei, so Häußler: nämlich eine massive Vorgehensweise gegen viele Personen. Häußler - mittlerweile pensioniert - meint damit zum Beispiel den Einsatz von Wasserwerfern gegen Stuttgart 21-Demonstranten, die damals das Fällen von mehreren hundert Jahren alten Bäumen verhindern wollten.

Genauer auf die Wasserwerfer schauen?

Häußler hält den Einsatz deswegen für ein Fiasko, weil viele Menschen verletzt worden sind, aber auch deswegen, weil danach Zweifel und Skepsis gegenüber dem Rechtsstaat geäußert wurden. "Ich überlege mir seither auch: Hätte ich vielleicht etwas anders machen sollen? Hätte ich etwas sagen sollen? Hätte ich vielleicht genauer hingucken sollen, wie die mit den Wasserwerfern umgehen? Natürlich mache ich mir Vorwürfe."

Polizeieinsatz am Schwarzen Donnerstag im Schlossgarten Stuttgart am 30. September 2010. Imago Arnulf Hettrich

"Ich frage mich immer, was ich hätte selbst tun können, dass es nicht passiert. Mir fällt keine Antwort ein." Bernhard Häußler, bis 2013 Oberstaatsanwalt in Stuttgart, über den Polizeieinsatz im Schlossgarten

Die Ursache für die Eskalation am Schwarzen Donnerstag sieht Häußler nicht in einer einzigen Ursache. Und er sieht eine Mitverantwortung auch bei den Protestteilnehmern. "Diese Hartnäckigkeit, die ich in anderem Zusammenhang nicht erlebt habe, (...) nur wegen eines Bahnhofs und nicht wegen Krieg und Frieden, das verstehe ich bis heute nicht." Der frühere Oberstaatsanwalt kritisiert außerdem, dass sich Demonstranten - obwohl sie teils weggeführt worden seien - wieder in den Wasserwerferbereich gestellt hätten.