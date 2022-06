101-jähriger ehemaliger KZ-Wachmann zu Haftstrafe verurteilt

Das Landgericht Neuruppin (Brandenburg) hat einen 101-jährigen ehemaligen KZ-Wachmann wegen Beihilfe zum Mord zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt. Die Vorermittlungen gingen auf die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg zurück. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Hochbetagte vor rund 80 Jahren Beihilfe für den Mord an mehreren tausend Lagerinsassen im KZ Sachsenhausen geleistet hatte. Mit seiner Tätigkeit habe der Mann die Massenvernichtung bereitwillig unterstützt, so der vorsitzende Richter. Der Mann hatte in dem Prozess bis zuletzt bestritten, in dem KZ Wachmann gewesen zu sein. Auf den Namen des Hochbetagten stießen die Ermittler aus Ludwigsburg nach eigenen Angaben in alten Akten in einem staatlichen Archiv in Moskau. 2018 fanden sie heraus, wo der Mann lebt, trugen dann Informationen über ihn zusammen und übergaben 2019 den Fall an die Staatsanwaltschaft Neuruppin.