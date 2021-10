Ex-KZ-Sekretärin vor Gericht

In einem zweiten Anlauf beginnt heute der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe. Die Vorermittlungen in dem Fall hatte die für NS-Verbrechen zuständige Zentralstelle in Ludwigsburg geführt. Jochen Bruche: Der heute 96-jährigen Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im östlich von Danzig gelegenen Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Zum eigentlichen Prozessbeginn Ende September war sie nicht erschienen und später in Hamburg festgenommen worden. Als 18-Jährige hatte sie im Büro des Konzentrationslagers als Schreibkraft gearbeitet. Die Vorermittlungen in dem Prozess hatte die Zentralstelle in Ludwigsburg geführt. Sie hat die Aufgabe noch heute lebende Nazi-Verbrecher ausfindig zu machen.