Video von Waiblinger Pfarrer sorgt weiter für Diskussionen

Das kontroverse YouTube-Video des Pfarrers Bernhard Elser aus Waiblingen-Hegnach (Rems-Murr-Kreis) sorgt weiter für Diskussionen. Darin hatte er Vergleiche zwischen heute und dem Widerstand von Christen in der Nazizeit gezogen. Der kirchenpolitische Zusammenschluss "Offene Kirche" innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg hat diese nun dazu aufgefordert, auf Elsers Äußerungen zur Corona-Politik eindeutig zu reagieren. "Wir stehen nicht im Kirchenkampf und auch nicht am Anfang der Apokalypse“, so "Offene Kirche" mit Sitz in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg). Der Waiblinger Pfarrer biete sich der Querdenken-Szene als Identifikationsfigur an und vertrete dabei demokratiefeindliche Positionen. Dafür dürfe es jedoch keinen Platz in der Evangelischen Landeskirche geben, so der Gesprächskreis. Die Landeskirche habe die Pflicht, den Aktionen Elsers mit "allen zu Gebote stehenden Mitteln Einhalt zu gebieten". Dienstrechtlich hat die evangelische Landeskirche in Württemberg offenbar wenig Handhabe, um gegen Elser disziplinarisch vorzugehen. Ein Sprecher der Landeskirche sagte, juristisch gesehen fielen dessen Äußerungen wohl noch unter das Recht auf freie Meinungsäußerung.