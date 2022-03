Evangelische Kirche verliert 2021 erneut Mitglieder

Die evangelische Kirche in Württemberg hat 2021 erneut Mitglieder verloren. Das geht aus einer Mitteilung hervor. In ganz Württemberg hat die evangelische Kirche etwas mehr als 45.000 Mitglieder verloren, das sind 2,4 Prozent ihrer Mitglieder. In der Region Stuttgart sieht das recht ähnlich aus. Die Zahlen gibt es aber nur auf Basis der Kirchenkreise, die teilweise von den kommunalen Landkreisen abweichen. Die meisten Kirchenaustritte gab es in Stuttgart und Ludwigsburg, dort sind rund vier Prozent der Kirchenmitglieder ausgetreten. Die wenigsten Austritte gab es im Kirchenkreis Schorndorf, rund zwei Prozent der Mitglieder haben dort die evangelische Kirche verlassen.