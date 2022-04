Evangelische Kirche ist digitaler geworden

Evangelische Gottesdienste sind kreativer und digitaler geworden. Das besagt eine neue Studie der evangelischen Kirche, wie die württembergische Landeskirche in Stuttgart mitteilte. Wer einen oder mehrere Online-Gottesdienste mitgefeiert habe, möchte dies mehrheitlich gern auch weiterhin tun - ganz unabhängig von einem Lockdown, so Oberkirchenrat Ulrich Heckel von der evangelischen Landeskirche in Württemberg. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich die Kirchgangs-Gewohnheiten verändert, so Heckel weiter. Die Landeskirche sei bereit, diese Herausforderung theologisch und liturgisch zu begleiten. Viele Gemeinden bieten deshalb weiter eine Mischung aus analogen und digitalen Gottesdiensten an.