Evangelische Heimstiftung fordert allgemeine Impfpflicht

Mitarbeitende in Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg müssen künftig geimpft sein. Die Evangelische Heimstiftung in Stuttgart fordert darüber hinaus die allgemeine Impfpflicht.

Die Meldungen über Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen häufen sich wieder. Dabei stecken sich Bewohner und Bewohnerinnen, aber auch Pflegende bei der Arbeit an. Mit teilweise dramatischen Auswirkungen: So starben erst vor kurzem nach einem Corona-Ausbruch zehn Menschen in einem Pflegeheim im badischen Rastatt.

Um die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen, müssen ab Mitte März Mitarbeitende in Pflegeberufen eine Impfung oder Genesung von einer Coronainfektion nachweisen. Das sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, findet Berhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart.

Immer noch zu wenige geimpft

"Von etwa 10.000 Mitarbeitenden sind aktuell immerhin schon 90 Prozent geimpft - Tendenz steigend", erklärt Schneider gegenüber dem SWR. "Doch es wird wohl ein harter Kern von Impfgegner bleiben." Etwa zwei bis drei Prozent der Beschäftigten, so schätzt Schneider, werden sich auch in Zukunft nicht impfen lassen. Hier wolle man konsequent sein: "Ab Mitte März werden Mitarbeitende, die keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen können, von mir freigestellt."

Berhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart, in einer Videokonferenz. SWR SWR

Der Schutz von kranken und alten Menschen müsse jetzt an erster Stelle stehen, erklärte Schneider im Interview. Doch die Impfpflicht für Pflegepersonal könnte ein enormes Bürokratie-Chaos mit sich bringen, befürchten viele Verbände und Einrichtungen. Dieses Problem, so die Evangelische Heimstiftung, könnte durch eine allgemeine Impfpflicht gelöst werden.

Viele fühlen sich ungerecht behandelt

Einerseits sei es für viele Pflegende nicht verständlich, warum für sie eine Impfpflicht gelte - zumal Angehörige von Kranken und Pflegebedürftigen nicht geimpft sein müssten, so Schneider. Gerade die, die in der Pandemie viel geleistet haben, würden jetzt unter Generalverdacht gesetzt.

Eine Pflegerin mit einer Bewohnerin des Karl-Ehmer-Stifts der Evangelischen Heimstiftung in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg). SWR SWR

Bei der Evangelischen Heimstiftung in Stuttgart wünscht man sich klare Ansagen von der Politik. Enormer bürokratischer Mehraufwand dürfe nicht Teil der Lösung sein, betont Schneider. "Ich wünsche mir, dass wir zu dem zurückkehren, was Pflege ausmacht: Nähe und Berührung. Das ist aktuell einfach nicht möglich."