Defekte Gasleitung - 22 Menschen müssen ihr Haus verlassen

Eine undichte Gasleitung hat am Freitagabend in Herrenberg (Kreis Böblingen) zu einer Evakuierung zweier Mehrfamilienhäuser geführt. Das teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit. Im Bereich einer Baustelle nahe Beethovenstraße/Brahmsweg sei gegen 22:15 Uhr Gasgeruch gemeldet worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass in der Baugrube eine Gasleitung undicht war und dort Gas austrat, so die Polizei. Mitarbeiter der Stadtwerke stellten daraufhin die Gaszufuhr ab. Die Feuerwehr "spülte" die Baugrube. Nach Angaben der Polizei ergaben abschließende Messungen, dass kein weiteres Gas mehr austrat und somit keine Gefahr mehr für die Anwohner bestand. Insgesamt 22 Personen der beiden anliegenden Wohnhäuser mussten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Sie konnten noch in derselben Nacht in ihre Häuser zurückkehren. Aufgrund von Grabarbeiten bleibt die Beethovenstraße weiterhin gesperrt.