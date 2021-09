Kostenloser Computerraum für Obdachlose in Stuttgart eröffnet

Wohnungslose Menschen haben oft keine Computer oder Smartphones und sind deshalb abgehängt in unserer Gesellschaft. Eigens für sie wurde jetzt Stuttgart ein Mediaraum eröffnet.

Computerkurs für Wohnungslose (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Peter Steffen/dpa | Peter Steffen

Smartphones, Laptops und Computer spielen in unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle. 94 Prozent der Deutschen gehen immer wieder online. Vielen Wohnungslosen fehlt der Zugang in die digitale Welt und die immer wichtigere Medienkompetenz. Die Evangelische Gesellschaft (eva) eröffnete deshalb am Dienstag in Stuttgart einen Media-Raum.

Youtube schauen oder Anträge bearbeiten

Viele Wohnungslose haben keine Geräte, mit denen sie im Internet surfen, Mails verschicken oder soziale Medien nutzen könnten. "Es geht darum, Youtube zu schauen, aber auch die Anträge beim Jobcenter zu bearbeiten oder Kontakte zu Freunden zu halten", sagte Birgit Auer, Bereichsleiterin der Stadtmission, im SWR.

Kostenloses WLAN wichtig

Im Media-Raum der eva können sie vier PCs benutzen und auch das kostenlose WLAN. Der kostenlose Zugang zum Internet ist auch für Wohnungslose wichtig, denn viele haben ein Handy. "Mit Corona gab es das Problem, dass sie zu den kostenlosen WLAN-Zugängen etwa in der Stadtbibliothek keinen Zugang mehr hatten", so Auer.

Auch Schulungen in Digital-Kompetenz

Der Media-Raum der eva mit seinen vier PCs ist auf die besonderen Bedürfnisse wohnungsloser Frauen und Männer zugeschnitten. Außerdem sollen sie von Fachkräften mit Digital-Kompetenz darin geschult werden, die Geräte zu nutzen. Das Angebot ist in Stuttgart bisher einmalig.