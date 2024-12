per Mail teilen

Auf dem Neckar breitet sich ein Ölfilm von Esslingen bis nach Stuttgart aus. Die Feuerwehr versucht, Schlimmeres zu verhindern.

Ein Ölfilm breitet sich auf dem Neckar von Esslingen bis nach Stuttgart aus. Auch die Kanäle in der Esslinger Innenstadt sind laut Polizei betroffen. Es handle sich schätzungsweise um mehrere Tausend Liter Öl, die sich zwischen Oberesslingen und der Stauhaltung in Stuttgart-Obertürkheim ausgebreitet hätten.

Nach Angaben der Polizei habe die Feuerwehr am Samstag Ölsperren im Fluss eingerichtet, um Schlimmeres zu verhindern. Woher das Öl komme, sei aber noch unklar. Am Sonntag sollen die Ermittlungen fortgesetzt werden. Der Ölfilm wurde am Samstag gegen 9:30 Uhr gemeldet.