Im Esslinger Stadtteil Wäldenbronn ist am Montagabend eine Person angeschossen worden. Lebensgefahr besteht für den schwer verletzten Mann nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

In Esslingen ist es am Montagabend auf offener Straße zu einer Schießerei gekommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren mehrere Personen an dem Vorfall in der Nähe eines Kreisverkehrs beteiligt. Sie gehörten offenbar zwei verschiedenen Gruppen an, sagte eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Dienstag dem SWR. Dabei sei ein Schuss gefallen, durch den einer der Beteiligten schwer verletzt worden sei.

Mehrere Zeugen wurden befragt

Mehrere Zeugen seien zur Befragung auf ein Polizeirevier gebracht worden, so die Sprecherin. Eine Festnahme habe es aber es direkt nach dem Vorfall nicht gegeben.

Weitere Informationen wollen Staatsanwaltschaft und Polizei im Laufe des Tages mitteilen.