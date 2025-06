Esslingen: Gruppe von Jugendlichen greift Mann an

per Mail teilen

In Esslingen sollen in der Nacht auf Samstag aus einer Gruppe von 15 Jugendlichen heraus mehrere auf einen Mann eingeschlagen haben. Bislang konnte die Polizei keinen der Täter finden.

Mehrere unbekannte Jugendliche haben in der Nacht auf Samstag auf der Pliensaubrücke in Esslingen auf einen 25-jährigen Mann eingeschlagen. Das meldet die Polizei. Nach ersten Ermittlungen kam eine Gruppe von etwa 15 Jugendlichen gegen zwei Uhr nachts unvermittelt auf den Mann zu. Mehrere Personen aus der Gruppe schlugen und traten den Mann und flüchteten anschließend.

Nach Angriff: Polizei sucht Zeugen

Der 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte er Verletzungen im Gesicht, an der Stirn, am Kiefer und Oberkörper. Am Tatort fand die Polizei nur noch den Verletzten und eine Frau, die den Notruf gewählt hatte. Die Polizei fahndete nach den Tätern, aber ohne Erfolg. Nun werden Zeugen gesucht. Zur möglichen Ursache für die Attacke kann die Polizei bislang nichts sagen.