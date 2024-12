Esslingen ist Blitzerhochburg in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Wenn das rote Licht aufleuchtet, ist der Frust bei Autofahrern und Autofahrerinnen groß: Mist, schon wieder geblitzt! Am meisten ärgern konnten sich im Jahr 2023 Verkehrsteilnehmende in Esslingen. Hier blitzte es in ganz Baden-Württemberg spitzenmäßig oft. Das zeigt eine Auswertung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins für das Jahr 2023.