Der geschäftsführende Gesellschafter des Autozulieferers Eberspächer in Esslingen, Heinrich Baumann, ist tot. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Er habe bei einer Bergwanderung einen plötzlichen Herztod erlitten. Der 54-Jährige starb am vergangenen Freitag bei einer Wanderung in den Tegernseer Alpen. Heinrich Baumann hinterlasse seine Frau und zwei Kinder, heißt es in einem Nachruf auf der Internetseite des Konzerns. Seit 2004 habe Baumann die Geschicke der Eberspächer Gruppe gestaltet und maßgeblich zu deren erfolgreichen Entwicklung beigetragen, so das Unternehmen. Baumann war auch ehrenamtlich sehr engagiert, unter anderem als Präsident des Landesverbandes der Baden-Württembergischen Industrie und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart.