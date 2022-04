Fördergelder für klimafreundliche Busse

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat Förderbescheide im Wert von rund 600 Millionen Euro an Verkehrsunternehmen aus ganz Deutschland übergeben. Rund 1.700 klimafreundliche Busse sollen damit auf die Straßen gebracht werden - auch in Esslingen. Dort sollen bald 51 neue Batterie-Oberleitungsbusse fahren. Laut Wissing können alternative Antriebe gerade in Städten, in denen viele Busse unterwegs sind, enorm dazu beitragen, den CO2-Ausstoß und den Lärm zu reduzieren. Das Ziel sei es, dass 50 Prozent der Stadtbusse bis 2030 mit klimafreundlichen Antrieben unterwegs seien, so Wissing. Seit 2021 fördert das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen der "Richtlinie zur Förderung alternativer Antriebe im Personenverkehr" die Umstellung von Busflotten auf klimafreundliche Antriebe.