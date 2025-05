Remseck: Toter Mann im Neckar entdeckt

per Mail teilen

Rettungskräfte haben eine Leiche aus dem Neckar bei Remseck geborgen. Nun ermittelt die Polizei, was zuvor geschah.

In Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist eine männliche Leiche im Neckar geborgen worden. Das teilte die Polizei dem SWR auf Nachfrage mit. Wie es zum Tod des Mannes kam, sei noch unklar. Der Einsatz dauere weiter an. Gegen Mittwochmittag hatte ein Mann den Angaben zufolge von seinem Bürofenster aus einen leblosen Körper im Neckar entdeckt. Er alarmierte daraufhin die Rettungskräfte und die Polizei.

Toter in Remseck am Neckar

Um den Leichnam zu bergen, musste laut Polizei zunächst die Schifffahrt auf dem Neckar unterbrochen werden. Die Bergung sei außerdem kompliziert gewesen. Erst auf der Höhe einer Schleuse sei es möglich gewesen, den Toten aus dem Wasser zu bergen.



Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.