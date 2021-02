Alle Einrichtungen der stationären Pflege in Stuttgart haben die Erstimpfung erhalten, meldet das Klinikum Stuttgart. Bis Mitte März sollen alle Heime auch die Zweitimpfung erhalten haben.

Bei zwei Drittel der Heime ist es sogar schon so weit. Hier wurde die Zweitimpfung bereits durchgeführt. Insgesamt hätten die mobilen Impfteams etwa 20.000 Impfungen an Heimbewohnern und -personal vorgenommen. Das sei nicht nur für die Heime eine positive Nachricht.

Entlastung für das Gesundheitssystem

Da Erkrankte in Pflegeheimen oft auf Intensivstationen behandelt würden, sei das auch eine Entlastung für das Gesundheitssystem. Im Klinikum Stuttgart zum Beispiel, sei die Zahl der Intensivfälle seit Weihnachten drastisch zurückgegangen.

Hoher Schutz für alte Menschen

71 Prozent der an und mit COVID19 in Baden-Württemberg verstorbenen waren über 80 Jahre alt. 40 Prozent aller an und mit dem Virus Verstorbenen in Baden-Württemberg waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Deshalb sollten Ältere und Menschen in Alten- und Pflegeheimen zuerst geimpft werden.

Das Klinikum betont in einer Mitteilung, dass das Risiko, wegen COVID19 stationär behandelt werden zu müssen, durch die Impfung deutlich gesenkt werden kann. Vier Wochen nach der ersten Gabe des Impfstoffes von Biontech/Pfizer sank das Risiko um 85 Prozent. Für den Impfstoff von AstraZeneca konnte das Risiko einer stationären Behandlungsbedürftigkeit sogar um 94 Prozent gesenkt werden. Diese Schutzwirkung lag auch in der Gruppe der Älteren vor. Das Risiko wurde um mehr als 80 Prozent gesenkt.