Erster Zug auf Neubaustrecke Wendlingen-Ulm unterwegs

Erstmals fährt ein Zug über die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm - allerdings nur mit Tempo 20. Auch bei der Inbetriebnahme wird nicht überall Höchstgeschwindigkeit gefahren werden können.

Die Filstalbrücke bei Mühlhausen: Bevor künftig Hochgeschwindigkeitszüge mit 250 Kilometern pro Stunde über die höchste Eisenbahnbrücke Baden-Württembergs fahren können, wird die gesamte Neubaustrecke von einem Spezialzug vermessen. SWR Martin Rottach

Diesen Zug gibt es laut Bahn bundesweit nur einmal. Entsprechend war er auch schon auf anderen Neubaustrecken, bevor diese in Betrieb gingen. An Bord sind zwei Messingenieure, die die Technik überprüfen. Die Erstbefahrung der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen startete am Montagmorgen und dauert zwei Tage. Sie führte auch über die neu gebaute Filstalbrücke bei Mühlhausen (Kreis Göppingen). Der Messzug ist nur mit Tempo 20 unterwegs, daher braucht er für eine Fahrt von 130 Kilometern fast sieben Stunden.

Testfahrten mit Hochgeschwindigkeit von Februar bis Dezember

Der Zug ist auf Lichtraummessungen spezialisiert, bei denen Hindernisse und mögliche kritische Stellen für Kollisionen erfasst werden sollen. Außerdem überprüft der Messzug Abstände. Bevor auf der Neubaustrecke zum ersten Mal Personen befördert werden, sollen ab Februar sogenannte Hochtastfahrten durchgeführt werden. Das heißt, es geht um das Herantasten an die Hochgeschwindigkeit von bis zu 275 Kilometer pro Stunde.

Nicht überall Höchstgeschwindigkeit bei Inbetriebnahme möglich

Die Neubaustrecke soll im Dezember 2022 in Betrieb gehen. Allerdings wird dann vorerst nicht auf der gesamten Strecke die angestrebte Hochgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde gefahren werden können, bestätigte ein Bahnsprecher am Montag Recherchen der "Stuttgarter Nachrichten". In Fahrtrichtung Ulm-Wendlingen werden die Züge zwischen den Überleitstellen Merklingen-Widderstall (Alb-Donau-Kreis) und Nabern (Kreis Esslingen) zunächst mit höchstens 160 km/h unterwegs sein. Durch Verzögerungen bei Brückenarbeiten bleibe nicht genügend Zeit für die erforderlichen Testfahrten in Höchstgeschwindigkeit. Auf den Fahrplan hat dies laut Bahn allerdings keine nennenswerten Auswirkungen.

Um künftig auch diesen Streckenabschnitt mit Höchstgeschwindigkeit befahren zu können, sollen die Testfahrten später stattfinden - und zwar im Zusammenhang mit der geplanten Inbetriebnahme von Stuttgart 21 Ende 2025. Die Auswirkungen auf den dann bereits laufenden Betrieb auf der Neubaustrecke sollen auf ein "verträgliches Maß beschränkt" und die "erforderlichen Sperrpausen auf verkehrsschwache Zeiträume gelegt" werden, zitieren die "Stuttgarter Nachrichten" den Bahnsprecher weiter.

Offizieller Start der Neubaustrecke Dezember 2022 geplant

Durch die Neubaustrecke soll sich die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm um 15 Minuten verkürzen. Wenn voraussichtlich Ende 2025 auch Stuttgart 21 in Betrieb gegangen ist, wird sich die Fahrzeit laut Bahn insgesamt um eine halbe Stunde verringern. Dass in Richtung Wendlingen-Ulm nicht von Anfang an überall volle Geschwindigkeit gefahren werden kann, ändere an der Zeitersparnis nichts, sagte der Bahnsprecher dem SWR.