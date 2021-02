Der erste Abschnitt des B10 Rosensteintunnel ist fertiggestellt. Der Kurztunnel zwischen der B14 und der Stuttgarter Innenstadt wird nach Angaben der Stadt in einer Woche für den Verkehr freigegeben. Mit dem Kurztunnel werde der erste Tunnelabschnitt dieses umfangreichen Straßenbauprojekts befahrbar, das eine neue Verbindung zwischen B10 und B14 am Leuze schafft, so der Technische Bürgermeister Dirk Thürnau. Die Straßenverbindung sei sehr wichtig, weil sie viel befahrene Straßen und Wohngebiete entlaste, teilte die Stadt mit. Zunächst werde nur eine Fahrspur des Kurztunnels freigegeben, da die Arbeiten in dem Bereich weitergehen. Im Herbst soll der Rosensteintunnel komplett fertig gestellt werden.