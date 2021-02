Der erste Newsletter zum 102. Katholikentag ist erschienen. Das Christentreffen ist für die Zeit vom 25. bis 29. Mai des nächsten Jahres in Stuttgart geplant. In seinem Grußwort äußert Bischof Gebhard Fürst die Hoffnung, dass nach den begegnungsarmen Monaten der Corona-Pandemie der

Katholikentag für Christen das erste große Event werde, an dem sie wieder zusammenkommen könnten. Veranstaltet wird der

Katholikentag vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken zusammen mit der württembergischen Diözese. Das Motto lautet „leben

teilen“. Auf einer Kirchenmeile in der Stuttgarter Innenstadt sollen sich Institutionen und Verbände präsentieren können. Das inhaltliche Programm des Katholikentags sollen verschiedene Arbeitskreise erarbeiten. Am Ende soll kein dickes Programmheft stehen, sondern eine multifunktionale App.