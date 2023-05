Nacht zum 1. Mai: schwerer Unfall und umgesägte Maibäume in der Region Stuttgart

In der Nacht zum 1. Mai kam es in der Region Stuttgart zu einzelnen Zwischenfällen und einem schweren Unfall. Insgesamt aber, so die Polizei, sei die Lage recht ruhig gewesen.

In der Walpurgisnacht gab es in der Region Stuttgart keine größere Zwischenfälle jenseits des jedes Jahr üblichen Geschehens vor dem Feiertag. Für die Stadt Stuttgart selbst meldet die Polizei für die Nacht zum 1. Mai sogar "tote Hose". Auch beim Frühlingsfest gab es an dem langen Wochenende keine besonderen Vorfälle, abgesehen von der Attacke auf ein Polizeiboot am Samstag. Für den Kreis Esslingen meldet die Polizei den "normalen Wahnsinn". So habe es wie üblich Schlägereien, Sachbeschädigungen und Betrunkene gegeben.

Schwerer Unfall unter Alkoholeinfluss

Im Kreis Göppingen gab es auf der B10 bei Eislingen infolge einer Trunkenheitsfahrt einen schweren Verkehrsunfall: Ein 42-Jähriger legte vor einem Blitzer eine Vollbremsung hin und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, so ein Zeuge gegenüber der Polizei. Er kam von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Der Autofahrer verletzte sich dabei schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Darüber hinaus stoppte die Polizei im Kreis zwei Auto- und einen Fahrradfahrer, die zu viel getrunken hatten. Insgesamt wurden 75 Autos kontrolliert.

Gleich vier Maibäume in Berglen umgesägt

In der Gemeinde Berglen im Rems-Murr-Kreis gab es gleich vier Vorfälle: In den Teilorten Steinach, Reichenbach, Rettersburg und Öschelbronn sägten Unbekannte die Maibäume ab. Immerhin gingen die Täter so vor, dass es zu keinen größeren Sachbeschädigungen jenseits der abgesägten Pfähle kam - die Polizei bescheinigt eine "gewisse Sachkunde". In Backnang steckten Unbekannte zudem einen Papiercontainer in Brand. Die Polizei schätzt der Schaden auf rund 1000 Euro.

Ruhige Mainacht in den Kreisen Ludwigsburg und Böblingen

Auch im Kreis Böblingen sägten Unbekannte zwei Maibäume um. Betroffen sind Magstadt und in Renningen-Malmsheim. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf die Täter. Darüber hinaus habe es keine größeren Zwischenfälle in der Mainacht gegen, so die Polizei auf SWR-Anfrage. Dasselbe gelte für die Kreis Ludwigsburg.