In Stuttgart haben sich zahlreiche Menschen zu Demonstrationen und Kundgebungen zum "Tag der Arbeit" versammelt. Die Situation ist bisher ruhig.

Zum "Tag der Arbeit" finden in Stuttgart am 1. Mai verschiedene Demonstrationen und Aktionen statt. Die sogenannten Revolutionäre Demonstration startete dabei mit einer Schweigeminute für die Opfer von Krieg und Rassismus, bevor sie aktuell mit über 1.000 Teilnehmenden durch die Stuttgarter Innenstadt zieht.

Protest-Zug von Großaufgebot der Polizei begleitet

Der Protestmarsch wird von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Zuvor gab es den Vorwurf der Organisatoren, dass Mitglieder des Demo-Zuges nicht zur Protestaktion vorgelassen wurden. Für den Fall, dass Mitdemonstrierende verhaftet werden, haben die Organisatoren einen Vermittlungsausschuss eingerichtet, der im Fall einer Verhaftung angerufen werden kann.

Zwischenzeitlich kam es zu kurzen Unruhen, als die Polizei einzelne Protestierende aus der Menge zog und abführte - sie sollen sich vermummt haben. Nach kurzer Zeit ertönte jedoch die Durchsage: "Unsere Genossen sind wieder frei", die Beamten hatten die Protestierenden wieder frei gelassen.

Zum "Tag der Arbeit" zieht der Demo-Zug "Revolutionärer 1. Mai" durch die Stuttgarter Innenstadt. SWR

2024: Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstrierenden

Im vergangenen Jahr ist die Situation zwischen der Polizei und den Teilnehmenden der Revolutionären Demonstration eskaliert. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig aufeinander losgegangen zu sein - am Ende gab es 167 vorläufige Festnahmen, die Veranstaltung wurde aufgelöst.

"Tag der Arbeit": Ursprung in den USA

Am ersten Mai, dem "Tag der Arbeit", finden traditionsgemäß in ganz Deutschland Demonstrationen, Aktionen und Kundgebungen statt. Schon seit 1890 gilt er hier und in ganz Europa als "Kampftag der Arbeiterbewegung". Sein Ursprung liegt aber in den USA: 1889 gingen dort rund 400.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in verschiedenen Städten auf die Straße und forderten die Einführung eines 8-Stunden-Tags.

In Chicago kam es dabei zu tödlichen Auseinandersetzungen - sowohl aufseiten der Demonstrierenden als auch aufseiten der Polizei. Daraufhin forderte der Zweite Internationale Arbeiterkongress den Opfern in Zukunft am 1. Mai mit internationalen Demonstrationen zu gedenken.