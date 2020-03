In Baden-Württemberg ist erstmals ein Mann gestorben, der nachträglich positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es handelt sich um einen 67-Jährige aus dem Rems-Murr-Kreis.

Dauer 3:28 min Landrat Richard Sigel zum ersten Todesfall In Remshalden (Rems-Murr-Kreis) ist in der vergangenen Woche ein 67-jähriger mann gestorben. Sein Leichnam war positiv auf das Coronavirus getestet worden. SWR-Moderatorin Martina Klein wollte von Landrat Richard Sigel zunächst wissen, wie das Prozedere war, das zur nachträglichen Untersuchung des Leichnams geführt hat?

Wie das Landesgesundheitsamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte, ist es der erste Todesfall mit dem neuartigen Coronavirus in Baden-Württemberg. Im Rems-Murr-Kreis waren vergangene Woche mehrere Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Darunter war auch eine 70-jährige Frau, die nach ihrer Rückkehr aus Frankreich positiv auf das Virus getestet worden war. Die Frau befindet sich nach wie vor in stationärer Behandlung.

67-jähriger Rückkehrer aus dem Kongo verstorben

Der 67-jährige Ehemann der Erkrankten, der im Februar aus dem afrikanischen Kongo zurückgekehrt war und sich zusammen mit seiner Frau auch im Elsass aufgehalten hatte, war am Mittwoch voriger Wochen, am 4. März, zu Hause in Remshalden verstorben. Inzwischen ist der Leichnam positiv auf das Sars-CoV-2 getestet worden. Das bestätigten das Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises und das Landesgesundheitsamt. Es ist der bislang vierte Todesfall eines mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten in Deutschland

"Politik soll für medizinischen Nachschub sorgen"

Der Landrat des Rems-Murr-Kreises, Richard Sigel, fordert nun von der Politik klare Vorgaben im Umgang mit der Epidemie. Gegenüber dem SWR äußerte Sigel, dass vor allem die Politik für die Versorgung mit Nachschub des medizinischen Materials Sorge tragen müsse. Die Bevölkerung rief er zu Besonnenheit auf. Man müsse Bevölkerungsgruppen, die besonders gefährdet seien, schützen. Wichtig sei es vor allem die Ausbreitung des Virus zu verzögern.

Mindestens 20 Infizierte im Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis sind bislang mindestens 20 Menschen mit dem Virus infiziert. Die Zahl der mit Sars-Co-V-2 infizierten Menschen in Baden-Württemberg stieg nach Angaben des Landesgsundheitsministeriums bis Mittwochabend auf 335. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte die an Deutschland angrenzenden Gebiete Elsass und Lothringen als Risikogebiete ein.