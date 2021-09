Unter dem Motto "aufklären statt ausgrenzen" beginnt am Donnerstag die erste Sexarbeitskonferenz in Stuttgart. Organisiert wird die zweitägige Veranstaltung vom Berufsverband für sexuelle und erotische Dienstleistungen. Unterstützt wird sie von der Aids-Hilfe Stuttgart. Auf der Konferenz solle intensiv über die Lebensrealitäten in der Branche gesprochen werden, so die Organisatoren. Es gehe darum, falsche Vorstellungen abzubauen und Stigmatisierung zu bekämpfen sowie um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Laut Vorankündigung liegt außerdem ein besonderes Augenmerk auf dem sogenannten Nordischen Modell, was den Sexkauf verbietet und Freier bestraft. Der erste Konferenztag ist ausschließlich für Sexarbeitende. Der zweite Tag steht allen Interessierten offen.