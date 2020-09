Nach den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt sollen bald die ersten Gerichtsprozesse gegen zwei Tatverdächtige beginnen. Als Termine nennen das Stuttgarter Amtsgericht und die Staatsanwaltschaft Ende Oktober beziehungsweise Anfang November. In beiden Fällen geht es um Angeklagte, die in der Krawallnacht bei der Plünderung von Geschäften mitgemacht haben sollen. Einem Angeklagten wird vorgeworfen, bei den Plünderungen Handys mitgenommen zu haben. Der andere soll sich an Lautsprecherboxen vergriffen haben. In diesen beiden ersten Prozessen geht es nicht um Angriffe auf Polizisten und Einsatzfahrzeuge. Im Zusammenhang mit der Krawallnacht im Juni hat die Polizei mittlerweile mehr als 80 Tatverdächtige ermittelt.