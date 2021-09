Urologenkongress: Erste Präsenzveranstaltung der Messe Stuttgart seit Corona

Die virtuelle Antiquariatsmesse Stuttgart öffnet am Freitag um 12 Uhr und wird am 1. Februar 2021 um Mitternacht wieder geschlossen.

76 Händler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aber auch Australien, den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich bieten Buch und Buchkunst an. Die Kostbarkeiten gibt es sowohl auf der vom Verband Deutscher Antiquare entwickelten virtuellen Messeplattform als auch über den klassischen aber erweiterten Katalog.

Wie funktioniert so eine Messe im Netz? SWR Moderatorin Martina Klein hat mit Sibylle Wieduwilt gesprochen. Die Antiquarin aus Frankfurt ist Vorsitzende des Verbandes Deutscher Antiquare. mehr...