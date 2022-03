per Mail teilen

Seit Montag wird in der Region Stuttgart NovaVax verimpft – ein neuer Corona-Impfstoff, der nicht auf mRNA-Technologie aufbaut, sondern proteinbasiert ist. Die Permanenten Impfambulanz (PIA) im Stuttgarter Einkaufszentrum Gerber bietet seit gestern die Impfung an. Am ersten Tag kamen statt der derzeit üblichen 50 bis 60 Impflingen rund 150.